Jack Vanore, come sta dopo l’incidente? “Tutto può cambiare in una frazione di secondo”

La scorsa settimana Jack Vanore ha raccontato ai suoi fan su Instagram di essere stato vittima di un incidente stradale che lo ha scosso non poco dal punto di vista psicologico. In molti si sono preoccupati per l’ex opinionista di Uomini e Donne e gli hanno chiesto come sta.

Sui social ha rivelato di aver visto che si è parlato molto del suo incidente, ai suoi seguaci ha detto che fortunatamente non è stato grave però ha ancora qualche acciacco a livello psicologico. A detta sua non è semplice metabolizzare certi momenti, ha poi aggiunto: “Quello che mi ha colpito più di tutto è quanto tutto possa cambiare in una frazione di secondo“.

Jack Vanore svela come sta dopo l’incidente: le rivelazioni dell’ex opinionista di Uomini e Donne

L’ex volto di Uomini e Donne tra le varie riflessioni ha detto che un attimo prima stai vivendo la tua vita e quello dopo ti ritrovi a riflettere su una barella cercando di capire come sia accaduto. A detta sua tutto può essere veloce e fragile, ma si riflette soprattutto su quanto la vita sia preziosa.

Per Jack Vanore queste sono esperienze che ricordano di vivere davvero il presente, di dire sempre ciò che senti e ciò che ami. Lui crede che l’amore sia la cosa più bella del mondo e che non bisogna mai rimandare nulla perché si pensa spesso di avere tutto il tempo del mondo ma nessuno lo sa realmente.