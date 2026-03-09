Uomini e Donne, è già finita tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni? “Coppia fake”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Potrebbe essere giunta già al capolinea la storia d’amore nata qualche mese fa tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni a Uomini e Donne.

Fuori dal programma all’inizio si sono mostrati innamoratissimi sui social, si sono dedicati parole speciali anche a Verissimo e nelle interviste che hanno rilasciato. I due di recente hanno fatto sapere che si stanno godendo la relazione giorno dopo giorno senza pensare troppo ai progetti futuri. Il loro rapporto si è incrinato al punto da dirsi addio? Ultimamente i loro fan hanno notato che non si stanno più mostrando insieme, un campanello d’allarme che non è certo passato inosservato.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati? L’indiscrezione sulla coppia di Uomini e Donne

In molti si stanno chiedendo se i due si siano davvero lasciati, nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato: “Si sono lasciati, lo confermo. Coppia assolutamente fake. Non c’è nulla di male ad essere riservati, ma almeno dire le cose come stanno. Dirlo ora, però, non conviene”.

Lui è convinto che la storia d’amore tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti non sia mai iniziata. Pensa che entrambi abbiano sfruttato la popolarità ottenuta come coppia lei per aumentare il sui seguito sui social e lui per farsi più spazio nel mondo della moda. Ha anche detto che gli ex volti di Uomini e Donne potrebbero smentire la rottura per continuare ad ottenere visibilità ma lui sembra essere certo che non stiano davvero insieme.