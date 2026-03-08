Incidente per Jack Vanore: “Giorni complicati. Sono ancora scosso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti di grande apprensione per i fan di Jack Vanore. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale che lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Vanore sui social, dove ha condiviso un video dall’ospedale che ha subito fatto il giro della rete. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi, ma l’imprenditore ha confessato di essere ancora molto provato emotivamente. “Sono giorni complicati”, ha spiegato, rassicurando però chi lo segue.

Paura per Jack Vanore: l’incidente e il video dall’ospedale

La notizia dell’incidente che ha coinvolto Jack Vanore è arrivata direttamente dai suoi profili social. L’ex volto televisivo ha pubblicato un breve video che lo ritrae disteso su una barella in ospedale mentre attendeva gli accertamenti medici necessari dopo lo schianto.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Vanore, l’incidente sarebbe avvenuto il 4 marzo. Poco dopo l’accaduto, l’ex tronista ha deciso di aggiornare i suoi follower spiegando cosa fosse successo e come stesse affrontando quelle ore di forte tensione. Nel video pubblicato su Instagram, infatti, appare immobilizzato mentre attende di capire se abbia riportato traumi o lesioni.

Il racconto dell’imprenditore è stato semplice ma diretto:

“Ho avuto un incidente in auto. Non mi sono rotto niente… ma diciamo che non ne sono uscito proprio fresco”.

Parole che hanno immediatamente rassicurato i fan sul fatto che non ci fossero fratture o conseguenze gravi, ma allo stesso tempo hanno lasciato intuire quanto lo spavento sia stato grande.

Il video dall’ospedale ha suscitato centinaia di messaggi di affetto e solidarietà. In molti, infatti, ricordano Vanore come uno dei protagonisti più amati della storia del programma di Maria De Filippi, dove negli anni ha ricoperto diversi ruoli, prima come corteggiatore e poi come tronista.

“Sono ancora scosso”: le parole dell’ex tronista

Dopo la diffusione del video, diversi media hanno cercato di contattare Vanore per capire meglio quali fossero le sue condizioni. L’ex tronista ha confermato di stare relativamente bene dal punto di vista fisico, ma ha ammesso che l’incidente lo ha segnato emotivamente.

“Sono giorni complicati. Sono ancora piuttosto scosso”, ha dichiarato.

Nonostante l’assenza di ferite gravi, lo shock di un incidente stradale può lasciare strascichi psicologici importanti. È proprio questo il motivo per cui Vanore ha preferito non entrare troppo nei dettagli dell’accaduto, scegliendo piuttosto di prendersi qualche giorno per recuperare serenità e concentrarsi sulla propria salute.

Il suo messaggio è stato accolto con grande comprensione dai fan, che hanno riempito i suoi profili social di commenti di incoraggiamento. Molti di loro hanno ricordato quanto l’ex tronista sia sempre stato molto vicino al pubblico che lo segue, condividendo spesso momenti della propria vita quotidiana.