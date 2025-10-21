Ivana Castorina ha fatto coming out con il fratello prima del Grande Fratello: “È rimasto sotto choc”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Ivana Castorina al Grande Fratello ha rivelato di essere una donna transgender, parlando del suo passato ha anche detto di aver sofferto molto, al punto da pensare anche al suicidio.

In molti non conoscevano la verità sul suo passato, nemmeno gli amici più intimi, hanno scoperto la verità quando l’ha resa nota nella casa più spiata dagli italiani. La gieffina non aveva mai raccontato nulla nemmeno al fratello, gli ha detto tutto poco prima di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello.

Il fratello di Ivana Castorina non conosceva la verità sul suo passato: cosa ha detto lei al Grande Fratello

Nella casa la gieffina ha fatto sapere di aver raccontato la verità sul suo passato al fratello quando le hanno comunicato che avrebbe partecipato al reality. Ha parlato con lui pochi giorni prima del suo ingresso, lui era sotto choc. Ha poi aggiunto: “Mi ha detto che avrebbe dovuto metabolizzare perché lui non lo sapeva e non se ne era mai accorto, mi ha conosciuta come sua sorella“.

Ivana Castorina non ne parlava subito nemmeno con gli uomini che frequentava, ha sempre temuto il giudizio della gente. Al marito raccontò la verità dopo un mese, la sua reazione? Le disse che aveva conosciuto una donna meravigliosa, lei, e che non gli importava nulla di quello che era prima. Ieri sera il marito della giffina le ha fatto una sorpresa al Grande Fratello, le ha detto di essere orgoglioso di lei, di continuare così e di non chiedere scusa per nulla, un incontro che ha emozionato tutti.