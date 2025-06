Isola dei famosi, Patrizia Rossetti delusa da Loredana: “Ci sono rimasta male per…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non mancano scontri e battibecchi all’Isola dei famosi, questa volta a rendersi protagoniste di una discussione sono state Patrizia Rossetti e Loredana Cannata.

La prima durante una chiacchierata con Cristina Plevani ha chiaramente detto di esserci rimasta male per il modo in cui la naufraga si è rivolta a lei, ha anche ammesso che se l’avessero invitata le avrebbe fatto piacere. Quando è stata raggiunta dalla sua compagna di avventura ne ha parlato anche con lei. Senza giri di parole ha detto: “Ci sono rimasta male Loredana per la risposta che mi hai dato prima“.

Patrizia Rossetti spiega a Loredana perché c’è rimasta male, cosa l’ha ferita

Vedendola dispiaciuta la leader della settimana ha chiesto delle spiegazioni a Patrizia Rossetti, lei ha ammesso di esserci rimasta male quando avvicinandosi a loro ha chiesto di cosa stessero parlando e lei ha risposto: “E’ una chiacchiera nata così’, e ti sei girata. Magari mi avrebbe fatto piacere intervenire”.

Loredana Cannata pensa che si siano solo capite male, le ha anche detto che non era una conversazione privata ed è per questo che se avesse voluto si sarebbe potuta unire a loro senza il bisogno di essere invitata. La Rossetti a quel punto ha detto con ironia che capisce sempre male lei e la sua compagna di avventura si è detta dispiaciuta per il fatto che abbia frainteso.