Jey Lillo tradito da Adinolfi all’Isola dei famosi: “Un infame, non me l’aspettavo”

Dopo l’ultima puntata dell’Isola dei famosi Jey Lillo non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti di Mario Adinolfi, infatti lo ha chiaramente accusato di averlo tradito.

Il motivo? C’entrano le nomination, Adinolfi infatti ha fatto il nome del noto mago e lui c’è rimasto malissimo. Il naufrago lo ha affrontato dopo la puntata, queste le sue parole: “Tu mi hai guardato negli occhi dicendomi che non mi avresti nominato. Parola di re dicevi, un infame“. Jey Lillo poco dopo in confessionale riferendosi al fatto di essere finito per la prima volta in nomination ha detto che sapeva che sarebbe successo, però non si aspettava che a fare il suo nome sarebbe stato Mario.

Jey Lillo deluso da Mario Adinolfi all’Isola dei famosi: lo sfogo del naufrago

Durante il suo sfogo Jey Lillo ci ha tenuto a far notare che Mario Adinolfi paragona spesso la sua parole a quella di un re, per far capire che non viene mai meno quando dice una cosa. Questa volta però non è stato così, infatti si è chiesto quale sia il significato del suo gesto.

Visibilmente deluso il naufrago, riferendosi ad Adinolfi, ha poi aggiunto: “Io sapevo che in certi regni i re sono degli infami, però pensavo che lui fosse un altro tipo di re”.