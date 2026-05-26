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Amministrative, tornata positiva per il centrosinistra in Capitanata. PD: “Continuiamo a lavorare nei territori per unire il campo progressista e battere il centrodestra”

Il voto amministrativo del 24 e 25 maggio consegna alla Capitanata una tornata elettorale particolarmente positiva per il Partito Democratico, per il campo progressista e per le migliori esperienze civiche radicate nei territori.

Dove si è lavorato con serietà, costruendo alleanze credibili, candidature autorevoli e programmi vicini alle comunità, i cittadini hanno premiato il buon governo, la competenza, il rinnovamento e la capacità di tenere insieme sensibilità diverse.

Il Partito Democratico della Capitanata esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti a Lucera, Cagnano Varano, Mattinata, Accadia, Rocchetta Sant’Antonio e per il risultato raggiunto a San Giovanni Rotondo, dove Rossella Fini accede al ballottaggio come candidata del centrosinistra e del campo largo contro il centrodestra.

A Lucera la conferma al primo turno di Giuseppe Pitta rappresenta una vittoria politica di grande valore: una città importante della provincia sceglie di dare continuità a un’esperienza amministrativa sostenuta anche dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da un’ampia coalizione civica e progressista. È il segno che il lavoro svolto in questi anni è stato riconosciuto dai cittadini e che un’idea di città aperta, dinamica e capace di programmare può continuare il proprio cammino.

Di particolare rilievo il risultato di Cagnano Varano, dove Matteo Lombardi, con una lista civica ampia e plurale, ha costruito una proposta capace di unire esperienze diverse, sensibilità civiche e progressiste, giovani energie e competenze amministrative. Una vittoria importante, anche perché ottenuta contro l’amministrazione uscente, che dimostra come nei territori si possa costruire un’alternativa credibile quando si mettono al centro comunità, ascolto e buona politica.

A Mattinata, Michele Bisceglia viene confermato sindaco con il raggiungimento del quorum e con un risultato che rafforza un percorso amministrativo già avviato. Anche in una competizione con lista unica, il dato politico non va sottovalutato: la partecipazione dei cittadini e il consenso raccolto confermano fiducia, responsabilità e voglia di continuità.

Ad Accadia, la riconferma di Agostino De Paolis assume il valore di un risultato larghissimo e netto, frutto di una leadership amministrativa riconosciuta e di un rapporto forte con la comunità. È una vittoria che parla ai Monti Dauni e che conferma quanto sia importante costruire presenza, ascolto e capacità di governo anche nei piccoli Comuni delle aree interne.

A Rocchetta Sant’Antonio, l’elezione di Maria Pia Fabrizio segna una vittoria importante e significativa: una proposta sostenuta anche dal Partito Democratico che riesce ad affermarsi contro il sindaco uscente, aprendo una nuova stagione amministrativa fondata su partecipazione, competenza e rinnovamento.

A San Giovanni Rotondo il centrosinistra e il campo largo con Rossella Fini arriva al ballottaggio con un risultato importante, sostenuta da una coalizione che tiene insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e forze civiche. Ora si apre una fase decisiva: serviranno unità, responsabilità e capacità di parlare a tutta la città per costruire l’alternativa al centrodestra.

“Quella del 24 e 25 maggio è stata una tornata elettorale particolarmente positiva per il Partito Democratico, per il centrosinistra e per tutto il campo progressista in Capitanata”, dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico, Pierpaolo d’Arienzo.

“Le vittorie di Giuseppe Pitta a Lucera, Matteo Lombardi a Cagnano Varano, Michele Bisceglia a Mattinata, Agostino De Paolis ad Accadia, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant’Antonio raccontano territori diversi, ma indicano una direzione comune: quando si costruiscono proposte serie, aperte, credibili e radicate, i cittadini scelgono il buon governo e la buona politica”.

“Il dato politico più importante – prosegue il segretario provinciale – è che il campo progressista, quando riesce a stare unito, competitivo e vicino ai bisogni reali delle persone, può vincere. Per questo il nostro impegno sarà quello di lavorare nei territori, con i circoli, gli amministratori, le forze civiche e le altre forze politiche del centrosinistra, per provare a tenere unito il campo progressista e costruire ovunque alternative forti al centrodestra”.

“Adesso siamo tutti concentrati su San Giovanni Rotondo. Rossella Fini ha ottenuto un risultato importante e rappresenta la possibilità concreta di dare alla città una guida nuova, seria e progressista. Il ballottaggio sarà una sfida decisiva: il Partito Democratico sarà al suo fianco con convinzione, generosità e unità, lavorando per allargare il consenso e battere il centrodestra”.

“Ringraziamo tutte le candidate e tutti i candidati, i circoli, i militanti, gli amministratori e i cittadini che hanno creduto in queste proposte. Da questo voto emerge una Capitanata che non si rassegna, che sceglie la partecipazione e che guarda avanti. Il nostro compito, da oggi, è continuare a costruire: nei Comuni, nelle aree interne, sul Gargano, nei grandi centri e nelle comunità più piccole. Perché l’alternativa al centrodestra non si improvvisa: si costruisce ogni giorno, territorio per territorio, tenendo insieme identità, alleanze, programmi e classe dirigente”.

Il Partito Democratico della Capitanata rivolge gli auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri e sindaci eletti e riconfermati e conferma il proprio impegno a sostegno delle amministrazioni locali, del campo progressista e delle esperienze civiche che condividono una visione di sviluppo, giustizia sociale, diritti, servizi e futuro per la provincia di Foggia.

#PdCapitanata

www.pdcapitanata.it