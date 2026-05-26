Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale: come sta dopo il malore

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Da ore non si fa che parlare di Belen Rodriguez e di ciò che le è successo ieri mattina, il Quotidiano Nazionale ha infatti rivelato che è stata portata in ospedale in seguito ad un malore.

Era in casa da sola quando i vicini hanno sentito che chiedeva aiuto, in poco tempo sono arrivati i soccorsi. La nota conduttrice non apriva la porta ed è per questo che sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non è chiaro cosa le sia successo, però è emerso che è stata trovata in evidente stato di alterazione psicofisica.

Dopo il malore Belen Rodriguez è tornata a casa: come è successo alla conduttrice e come sta dopo il ricovero in ospedale

Fanpage.it ha fornito alcuni dettagli in merito alle condizioni di salute della conduttrice, dall’ufficio stampa della struttura sanitaria hanno appreso che è stata dimessa dall’ospedale in buone condizioni. Hanno anche intervistato i vigili del fuoco che sono intervenuti a casa sua, questi hanno rivelato che sono stati costretti a forzare la porta perché la Rodriguez non apriva.

I pompieri che hanno soccorso Belen Rodriguez hanno anche detto: “Lei era in bagno, non riusciva ad aprire la porta perché l’aveva chiusa e non si ricordava il perché. Era in evidente stato confusionale, poi ha aperto., Riusciva soltanto a dire qualche parola, a monosillabi“. La showgirl deciderà di rompere il silenzio per fare chiarezza in merito alla vicenda? Lo scopriremo.