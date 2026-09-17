Temptation Island, una ragazza smaschera Rosario: “Mi ha scritto fino a poche ore prima della puntata”

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Alessandra Ciociola e Rosario Monetti erano usciti insieme da Temptation Island dopo il secondo falò di confronto, tornati alla loro quotidianità però lei aveva manifestato dei dubbi e aveva chiesto un po’ di tempo al fidanzato

Nella puntata di Temptation Island e poi… e poi… sono arrivati separati, tra loro infatti non c’era stata ancora nessuna riconciliazione. Lui durante il confronto le ha fatto credere di non voler tornare con lei facendola scoppiare in lacrime, subito dopo però è andato a prendere un mazzo di rose lasciandola senza parole. Davanti a Filippo Bisciglia hanno deciso di tornare ad essere una coppia, il sereno non durerà a lungo?

Rosario ha contattato alcune ragazze all’insaputa di Alessandra: cosa hanno raccontato sull’ex volto di Temptation Island

Ben due ragazza si sono messe in contatto con Lorenzo Pugnaloni e gli hanno raccontato cosa è successo con Rosario. Una di loro ha fatto sapere che si sono sentiti qualche volta su Instagram, poi anche su WhatsApp dalla fine di agosto, lei però non era al corrente del fatto che lui fosse impegnato sentimentalmente.

Durante il confronto con Alessandra il fidanzato si è detto innamorato e pronto a ricominciare, è stato davvero sincero? Un’altra ragazza ha rivelato che ha scritto anche a lei sui social e le ha dato anche il suo numero. Ha poi svelato: “Fino a poche ore prima della puntata ci stavamo ancora sentendo e parlando normalmente. Io non sapevo che fosse tornato con Alessandra e, in generale, non ero a conoscenza della situazione tra loro”. Di certo la fidanzata di Rosario non reagirà bene di fronte a queste segnalazioni, si lasceranno di nuovo? Lo vedremo.