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Manfredonia, offese in Consiglio Comunale, Valente denuncia

Dopo le frasi pronunciate da uno spettatore durante l’ultimo consiglio comunale di Manfredonia del 29 aprile, l’assessora Maria Teresa Valente, tramite il suo avvocato Matteo Ognissanti, ha deciso di presentare denuncia per diffamazione aggravata.

Lo dice l’avvocato alla Gazzetta del Mezzogiorno: “Mercoledì scorso ho accompagnato la mia assistita in commissariato per sporgere denuncia contro ignoti per diffamazione aggravata. La mia assistita non sa il nome della persona che le ha rivolto quelle parole ma è in grado chiaramente di riconoscerla. Anche perché abbiamo segnalato tre testimoni che hanno assistito alla scena”.