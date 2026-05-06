Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 maggio 2026: Rosa riceve una proposta, Guarnieri scopre che Odile…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 6 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Odile non potrà fare a meno di ripensare a tutto quello che è successo con i fratelli Marchesi e proverà a dimenticare tutto ciò che la tormenta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 maggio 2026: il gesto di Odile preoccupa Umberto, nuova proposta per Rosa

Roberto lancerà al Paradiso un’iniziativa legata al Giro d’Italia con lo scopo di attirare più clienti e far aumentare i guadagni. Intanto Rosa per un po’ sostituirà Irene per aiutare le altre Veneri durante la sua assenza. Umberto farà una scoperta che lo preoccuperà molto, di che si tratta?

Odile si è liberata di tutti i capi che erano stati ideati da Greta. La figlia di Adelaide li ha rimandati in fabbrica senza pensare alle possibili ripercussioni economiche sull’azienda. Cesare non sarà affatto sereno e per lasciarsi alle spalle ciò che è successo con Irene si farà trascinare in un pericoloso gioco. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che prima di lasciare Milano Tancredi farà avere una busta a Rosa. Cosa contiene? Una proposta da un noto editore che vorrebbe farla andare in Vietnam come reporter di guerra.