Il Paradiso delle Signore anticipazioni 7 maggio 2026: Guarnieri chiede aiuto a Matteo, Rosa e Marcello…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 7 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Umberto sarà molto preoccupato a causa delle scelte impulsive di Odile sul lavoro, ancora scossa per quello che le è successo sta rischiando di danneggiare l’azienda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 maggio 2026: Marcello e Rosa lontani per un po’, i due si fanno una promessa

Guarnieri chiederà a Matteo di far ragionare la Contessina, lui proverà a parlare con Odile ma sarà del tutto inutile perché lei resterà ferma sulle sue decisioni e rifiuterà l’aiuto dei suoi cari. Intanto Mirella sarà in ansia per il piccolo Michelino, teme che un malintenzionato abbia provato ad avvicinarsi a lui.

Non ci sarà più traccia di Cesare dopo quello che è successo con Irene, Rebecca sarà preoccupata perché pensa che possa trovarsi in pericolo. Nel frattempo al Paradiso inizierà a pesare l’assenza di Irene e Landi, in vista della partenza di Rosa, chiederà a Concetta un maggiore sforzo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la Camilli e Marcello staranno lontani per un po’ mentre lei sarà in Vietnam, quando si saluteranno però si faranno una promessa d’amore.