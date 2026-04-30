Il Paradiso delle Signore anticipazioni 30 aprile 2026: Marcello sorprende Rosa, Greta vuole incontrare…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 30 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Le Veneri daranno il loro regalo di nozze ad Irene e lei ne resterà molto colpita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 aprile 2026: Delia ha fatto una scelta, Ettore torna a Londra

Dopo qualche momento di incertezze in merito alla decisione da prendere dopo aver ricevuto un’importante proposta di lavoro Delia sembrerà essere convinta di voler scegliere l’amore.

Nel frattempo si riaccenderà l’amore tra Marcello e Rosa dopo che avevano deciso di dirsi addio. Barbieri farà un romantico gesto che sorprenderà molto la Camilli. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Ettore lascerà la sorella a Milano e si recherà a Londra. Adelaide e Umberto penseranno di essere liberati dei Marchesi ma non sanno che Greta attirerà Odile in trappola. La donna telefonerà poi a Villa Guarnieri per chiedere un incontro alla Contessa.