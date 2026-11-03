Il Paradiso delle Signore anticipazioni 3 novembre 2026: Riccardo ha un’idea, Diana vuole dimostrare…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 3 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Simona ha deciso di rinunciare alla danza, nel momento in cui Walter l’ha scoperto ha provato a farle cambiare idea. Roberto ha presentato al Paradiso il nuovo direttore, si tratta di Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 3 novembre 2026: nuovo problema alla casa famiglia, Landi organizza una cena di lavoro

Nella casa famiglia, oltre alle pulci, si verificherà un’altra problematica da risolvere. Elisa penserà che Matteo potrebbe tenere a bada la ribelle indole manifestata da Lia dal momento che sembra essere nato un certo legame tra loro nell’ultimo periodo.

A Riccardo verrà in mente un’idea in merito all’uscita della collezione natalizia, intanto Landi vorrebbe organizzare al Circolo una cena di lavoro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Jacopo a breve presenterà la mostra realizzata in onore del padre, nel frattempo Diana avrà intenzione di dimostrare a Carla che vale molto di più di quello che lei pensa.