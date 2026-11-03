Guendalina fa infuriare Alex Belli al GF Vip, lui sbotta: “Faccio lo sciopero della fame”

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Da giorni Alex Belli ha preso le distanze dalla maggior parte dei suoi compagni di avventura al Grande Fratello Vip preferendo giocare in solitaria. Ieri sera dopo la puntata si è reso protagonista di un acceso scontro, tutto è iniziato dopo che Guendalina Tavassi lo ha accusato di aver preso del cibo che era destinato a tutti i concorrenti.

La gieffina ha detto che l’attore ha una scorta di cibo, a detta sua ha la mortadella, salumi vari e fette di carne, ha preso anche la farina per fare la focaccia. La Tavassi hapiù volte detto che così non è giusto, lui di fronte a certe accuse è sbottato nella casa più spiata dagli italiani. Infastidito dal fatto che controllano ciò che mangia, Alex Belli ha ricordato agli altri gieffini che loro hanno mangiato lasagne e hamburger mentre lui ha mangiato solo un po’ di insalata.

Alex Belli si infuria al Grande Fratello Vip: il gieffino ha intenzione di fare lo sciopero della fame

L’attore ha detto ai suoi compagni di avventura di organizzarsi con il cibo perché la nuova spesa sarà praticamente pari a zero e faranno la fame. In preda alla rabbia gli ha detto di morire di fame e di non rompere a lui, dopodiché ha più volte precisato che lui non ha nessuna scorta, solo insalata e una fetta di pane.

Dopo lo scontro Alex Belli si è sfogato con Valeria Marini alla quale ha detto che Guendalina ha urlato per qualche foglia di insalata, a parer suo non ha rispetto per il programma né per le persone che guardano il reality da casa. Fuori di sé il gieffino ha poi detto che farà lo sciopero della fame, dopodiché ha aggiunto: “Faccio quattro giorni senza mangiare e dimostro a questi ragazzi che si può vivere senza proteine. Gli farò vedere la forza che io ho nel vedere il cibo e non mangiarlo”.