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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 30 ottobre 2026: Lia delusa, Marcello consiglia a Roberto…

Carla viene a conoscenza della partenza di Adelaide, Matteo... Cosa accadrà oggi 30 ottobre 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte30 Ottobre 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 ottobre 2026
Marcello de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Grazie all’aiuto di Roberto al Paradiso sono riusciti a risolvere il problema che era nato con la compagnia delle navi da crociera. Infatti, non è stato più necessario per Marcello vendere la Caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 ottobre 2026: Carla viene a conoscenza della partenza di Adelaide, Matteo riesce a far sorridere Lia

Nel momento in cui Carla verrà a conoscenza del fatto che la Contessa si recherà a Roma inizierà a desiderare di ottenere altri obiettivi. Intanto Lia sarà giù di morale per essersi aggiudicata il secondo posto nella gara alle maggiori vendite.

Lia sperava di arrivare prima ma la vittoria è toccata a Irene, Matteo però riuscirà a farla sorridere. Nel frattempo Marcello consiglierà a Roberto il nome di colui che potrebbe ricoprire al Paradiso il posto di nuovo direttore commerciale. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che sarà tanta l’emozione a villa Guarnieri in vista della partenza di Marta e Adelaide.

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Sara Fonte30 Ottobre 2026