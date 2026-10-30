Il Paradiso delle Signore anticipazioni 30 ottobre 2026: Lia delusa, Marcello consiglia a Roberto…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Grazie all’aiuto di Roberto al Paradiso sono riusciti a risolvere il problema che era nato con la compagnia delle navi da crociera. Infatti, non è stato più necessario per Marcello vendere la Caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 ottobre 2026: Carla viene a conoscenza della partenza di Adelaide, Matteo riesce a far sorridere Lia

Nel momento in cui Carla verrà a conoscenza del fatto che la Contessa si recherà a Roma inizierà a desiderare di ottenere altri obiettivi. Intanto Lia sarà giù di morale per essersi aggiudicata il secondo posto nella gara alle maggiori vendite.

Lia sperava di arrivare prima ma la vittoria è toccata a Irene, Matteo però riuscirà a farla sorridere. Nel frattempo Marcello consiglierà a Roberto il nome di colui che potrebbe ricoprire al Paradiso il posto di nuovo direttore commerciale. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che sarà tanta l’emozione a villa Guarnieri in vista della partenza di Marta e Adelaide.