Il Paradiso delle Signore anticipazioni 29 settembre 2026: Guarnieri e Riccardo si fanno una promessa

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 29 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Di fronte ai dubbi di Adelaide Riccardo ha deciso di confidarsi con lei. Alla Contessa ha detto che c’è tensione al momento tra lui e Nicoletta. Diana aveva già programmato il suo ritorno a Londra ma ha scoperto che non potrà andarci mai più.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 settembre 2026: Walter ed Elisa in ansia a causa di Cesare, Diana incuriosisce al Circolo

Essendo un ottimo avvocato al Paradiso decideranno di rivolgersi a Cesare per tentare di risolvere il problema provocato da Marcello per aver firmato il contratto con la compagnia di crociere. Elisa e Walter non saranno affatto tranquilli al pensiero che dovranno vedere l’uomo perché temono che il loro segreto venga scoperto.

Al Circolo in molti appariranno incuriositi dall’ingresso di Diana, il suo arrivo sorprenderà anche Rebecca. Intanto Mimmo, mentre si occuperà dei preparativi per l’evento, scoprirà che le due ragazze sono cugine. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Guarnieri e il figlio parleranno delle loro reciproche difficoltà che stanno vivendo in questo momento. Riccardo e suo padre dopo essersi confidati l’uno con l’altro si prometteranno di sostenersi a vicenda.