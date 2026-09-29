Racconto di una notte, cambio di programmazione: la soap approda alla domenica in seconda serata
Cambio di programmazione per Racconto di una notte. Dopo i buoni risultati ottenuti durante il periodo estivo in termini di dati Auditel, la soap si prepara a lasciare la collocazione del giovedì sera per approdare alla domenica.
A partire dal 4 ottobre, lo sceneggiato ambientato in Turchia dovrebbe andare in onda indicativamente dalle 22 fino a mezzanotte, mantenendo quindi una collocazione in seconda serata.
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La decisione arriva con l’avvio della nuova stagione televisiva e sembra essere legata anche alla necessità di evitare una concorrenza particolarmente forte al giovedì sera, dove è previsto il ritorno di Doc – Nelle tue mani 4 con Luca Argentero su Rai 1.
Il cambio arriva dopo un’estate molto positiva per Racconto di una notte, che in alcune occasioni ha raggiunto picchi del 18% di share, riscontrando un grande interesse da parte del pubblico
Dal 4 ottobre, dunque, i fan della serie dovranno modificare le proprie abitudini: il nuovo appuntamento sarà la domenica sera, dalle 22 circa a mezzanotte.