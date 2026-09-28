Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 settembre 2026: Diana scopre una devastante verità

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 28 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? A causa di Cesare dal passato di Elisa sono riemerse delle vecchie paure, infatti ha evitato di incontrarlo ma è preoccupata. La Contessa ha intuito che Riccardo non ha rivelato tutta la verità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 settembre 2026: Rebecca fa una proposta a Mimmo, Riccardo si confida con Adelaide

A Concetta verrà in mente un’idea, quella di organizzare una festa per Delia e Botteri alla Caffetteria prima del loro matrimonio. Intanto Mimmo riceverà una proposta molto allettante da Rebecca per un evento al Circolo. Lia invece troverà una foto che ritrae Simona con un tutù.

Quando la venere dirà a Lia di non rinunciare al suo sogno, quello della danza, farà i conti con la sua brusca reazione. Nel frattempo Riccardo deciderà di confidarsi con Adelaide e le rivelerà che tra lui e la moglie Nicoletta le cose non vanno bene. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Diana dirà a Carla di voler tornare a Londra, lei però la spiazzerà con una devastante verità.