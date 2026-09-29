Tale e Quale Show, anticipazioni del 30 settembre 2026: Pantani quarto giudice e tutte le nuove imitazioni

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La seconda puntata di Tale e Quale Show arriva mercoledì 30 settembre 2026 con un clima già acceso: dopo il debutto della settimana scorsa, la classifica ha delineato un trio che sembra avere una marcia in più e che gli altri concorrenti dovranno inseguire. Carlo Conti torna in prima serata su Rai1 con nuove imitazioni, un quarto giudice d’eccezione e una serie di assegnazioni che promettono sorprese, riscatti e qualche rischio calcolato. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi parte favorito? chi deve recuperare terreno? e quali trasformazioni vedremo sul palco?

H2 – Selma, Roberta Morise e Andrea Perroni: il trio da battere nella seconda puntata

La prima puntata ha parlato chiaro: Selma, Roberta Morise e Andrea Perroni sono i tre concorrenti che hanno convinto di più, rispettivamente prima, seconda e terzo in classifica. Selma ha stupito per presenza scenica e precisione vocale, Morise per eleganza e controllo, Perroni per la capacità di fondere imitazione e interpretazione con una naturalezza rara.

Sul fronte opposto, Maddalena Corvaglia, Anna Pettinelli e Vladimir Randazzo hanno faticato. Le prime due rischiano di ritrovarsi ancora nelle ultime posizioni, mentre Randazzo ha mostrato qualche spiraglio di miglioramento, pur senza margini enormi. La seconda puntata sarà decisiva per capire se qualcuno riuscirà a ribaltare le gerarchie o se il podio resterà blindato.

La giuria del 30 settembre di Tale e quale Show: arriva Ubaldo Pantani accanto a Lamborghini, Malgioglio e Siani

La giuria di Tale e Quale Show si arricchisce di un ospite speciale: Ubaldo Pantani, uno dei più grandi imitatori italiani, che affiancherà i tre giudici fissi Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani.

La presenza di Pantani promette valutazioni più tecniche e un occhio particolarmente attento alla fedeltà vocale e gestuale. La sua esperienza nel trasformismo renderà il giudizio della seconda puntata più serrato, soprattutto per i concorrenti chiamati a interpretare artisti complessi o molto riconoscibili.

H2 – Le assegnazioni della puntata del 30 settembre: da Beyoncé a Califano, passando per Elodie e Achille Lauro

Le assegnazioni della seconda puntata sono già state rivelate e delineano una serata ricca di sfide impegnative. Selma dovrà affrontare una trasformazione monumentale: Beyoncé, una delle imitazioni più difficili dell’intero panorama musicale. Roberta Morise vestirà i panni di Elodie, un’artista contemporanea che richiede precisione vocale e forte presenza scenica. Andrea Perroni si cimenterà con Franco Califano, un’interpretazione che punta più sulla sensibilità che sulla potenza vocale.

Il resto del cast non avrà compiti più semplici:

Anna Pettinelli sarà Ditonellapiaga ,

sarà , Max Paiella interpreterà Tom Jones ,

interpreterà , Jasmine Carrisi si misurerà con Angelina Mango ,

si misurerà con , Maddalena Corvaglia sarà P!nk ,

sarà , Stefano Meloccaro porterà in scena Zucchero ,

porterà in scena , Paola Perego diventerà Sylvie Vartan ,

diventerà , Vladimir Randazzo affronterà Achille Lauro ,

affronterà , Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si divideranno tra Bobby Solo ed Elvis Presley.

Una puntata che promette varietà, difficoltà crescenti e almeno un paio di trasformazioni che potrebbero ribaltare la classifica.