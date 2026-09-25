Il Paradiso delle Signore anticipazioni 25 settembre 2026: Elisa non incontra Cesare, Riccardo nasconde qualcosa?

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 25 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Walter ha cercato di tranquillizzare Simona dopo averla vista parecchio agitata. Dopo che Jacopo ha fatto infuriare Odile alla sfilata Umberto si è rivolto alla Contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 25 settembre 2026: le veneri scoprono il ‘segreto’ di Simona

Simona non ha mai detto a nessuno che era una ballerina, le sue colleghe però verranno a conoscenza del suo ‘segreto’ che riguarda il passato. Intanto la venere vivrà un momento davvero speciale quando incontrerà Carla Fracci al Paradiso.

Il fatto che il matrimonio potrebbe essere rimandato sta facendo vivere un momento di sconforto a Delia, però la sua speranza si riaccenderà grazie ad una speciale cliente. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Elisa eviterà di incontrare Cesare ma in lei torneranno a galla vecchie paure. Odile troverà conforto in Guarnieri, intanto Adelaide inizierà a pensare che Riccardo le stia tenendo qualcosa nascosto.