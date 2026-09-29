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Confindustria Foggia: costi dell’energia in aumento, tutelare le imprese sul territorio

Salatto: «Il superamento del Prezzo unico nazionale avvenga in modo graduale».

Pasqualicchio (Sezione Energia): «Avanti tutta su Nucleare e Rinnovabili, il mix darà

più forza al sistema»



«L’aumento dei costi dell’energia è lo spauracchio anche delle imprese foggiane –

l’allarme di Potito Salatto, Presidente di Confindustria Foggia – i costi di produzione

sono destinati a crescere nel 2027, il Prezzo Unico Nazionale del gas è destinato ad

aumentare del 39%, stesse proiezioni sul Mercato elettrico nazionale. Per arginare

l’impennata dei prezzi, Confindustria in audizione con l’ARERA (l’Autorità di

regolazione per Energia Reti ed Ambiente) ha chiesto, tra l’altro, pari condizioni per

le imprese – aggiorna Salatto – si andrà oltre il Prezzo unico nazionale (PUN) in favore

di prezzi zonali, ma questo cambiamento annunciato avvenga in modo graduale

evitando penalizzazioni dovute a dinamiche geografiche».



Il costo dell’energia è uno dei punti cardine del dibattito politico ed industriale, si

moltiplicano adesso i tentativi per sviluppare nuove fonti di energia.

«L’instabilità geopolitica ed i conflitti che durano da anni – rileva Antonella

Pasqualicchio, Presidente della sezione Energia di Confindustria Foggia – fanno

dell’energia un bene sempre più strategico. Ma i costi continuano ad aumentare e

sono sempre meno sostenibili per il tessuto produttivo italiano. Senza soluzioni

strutturali, molte imprese rischiano di dover ridurre produzione ed investimenti».

«Per questo accolgo con favore il ritorno del nucleare in Italia: è il segnale di un

Governo consapevole del problema ed impegnato a costruire una strategia

energetica di lungo periodo».



«Come sottolineato dal Ministro Pichetto Fratin – commenta la Presidente

Pasqualicchio – resta fondamentale che si persegua un regime energetico misto,

equilibrato e diversificato nel nostro paese: nucleare di nuova generazione,

rinnovabili, accumuli ed infrastrutture devono concorrere alla sicurezza energetica

ed alla competitività del Paese. Bisognerà però adesso ridurre quanto più possibile i

tempi autorizzativi che possono superare i cinque anni, al fine di rispettare i tempi

di Agenda 2030 dell’Unione Europea sull’aumento della quota di energia pulita e la

riduzione delle emissioni inquinanti».



«Foggia – conclude Antonella Pasqualicchio – ha fatto e continuerà a fare la sua parte,

investendo nella produzione di energia e nella formazione delle competenze,

affinché la transizione energetica sia anche un’opportunità di sviluppo e occupazione

per il territorio».