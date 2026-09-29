Grande Fratello Vip 9, sondaggio del 2 ottobre 2026: Marina vola, Alex resiste, Danto e Varsi rischiano.

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Il Grande Fratello Vip 9 torna al centro dell’attenzione con il televoto aperto dopo la puntata del 28 settembre, che ha portato quattro Vip sulla graticola: Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Il pubblico deciderà chi salvare e chi, invece, diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione. A poche ore dalla puntata del 2 ottobre 2026, il sondaggio online mostra già una tendenza molto chiara: chi è davvero il preferito del pubblico? chi rischia di più? e cosa è successo nelle nomination che hanno portato a questo televoto?

Sondaggio del 2 ottobre 2026: Marina La Rosa domina, Alex Belli tiene, Danto e Varsi in zona rossa

Il sondaggio aggiornato alla vigilia della puntata del 2 ottobre 2026 fotografa una situazione molto netta. Marina La Rosa è in testa con 40,54%, un vantaggio solido che la rende la concorrente più amata tra i quattro nominati. La sua settimana è stata forte, tra dinamiche, confessionali e una presenza costante nelle discussioni della Casa.

Al secondo posto c’è Alex Belli, con 28,57%: un distacco importante da Marina, ma sufficiente per garantirgli una certa tranquillità. Il pubblico continua a premiarlo per la sua capacità di generare dinamiche e per la familiarità con il mondo dei reality.

Molto più complicata la situazione per Giancarlo Danto, fermo al 16,41%, e per Alessandro Varsi, ultimo con 14,48%. Entrambi rischiano seriamente di diventare il primo candidato all’eliminazione. Il sondaggio, pur non essendo ufficiale, indica chiaramente che la sfida per la salvezza si gioca tra Marina e Alex, mentre Danto e Varsi dovranno sperare in un colpo di scena durante la puntata.

Le nomination del 28 settembre: come si è arrivati al televoto tra Danto, Belli, Marina e Varsi

La puntata del 28 settembre è stata decisiva per definire il televoto attuale. Il preferito della Casa è risultato Jonathan Kashanian, che insieme a Andreas Muller e Megan Ria ha conquistato l’immunità. Tutti gli altri Vip si sono ritrovati sulla graticola, con tredici caselle disponibili e solo sei “gold”, quelle che permettono di evitare la nomination.

Sulle caselle gold sono salite Federica Morello, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa, Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Piera Meloni. La decisione finale spettava ai tre preferiti della Casa, che hanno scelto di salvare Valeria Marini, Federica Morello e Guendalina Tavassi.

I dieci Vip rimasti nominabili sono entrati nella Mistery Room per le nomination palesi. Gli immuni hanno potuto indicare chi mandare al televoto, sia in modo palese sia nel segreto del confessionale.

Il risultato finale ha portato al televoto Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi: quattro nomi forti, quattro percorsi diversi, un televoto che promette di cambiare gli equilibri della Casa.

Cosa aspettarsi ora: il verdetto del pubblico e le nuove dinamiche nella Casa

Il televoto del 2 ottobre 2026 sarà decisivo per capire chi potrà continuare il proprio percorso con maggiore sicurezza e chi, invece, dovrà affrontare la settimana con il peso della possibile eliminazione.

Se il sondaggio venisse confermato, Marina uscirebbe ulteriormente rafforzata, mentre Alex Belli consoliderebbe la sua posizione da protagonista. Per Danto e Varsi, invece, la puntata potrebbe segnare un punto di svolta: un verdetto negativo li esporrebbe alle strategie dei compagni e alle prossime nomination.

La Casa, intanto, osserva e commenta: il televoto è aperto, il pubblico decide, e il Grande Fratello Vip 9 si prepara a una puntata che potrebbe ribaltare tutto.