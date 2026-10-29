Il Paradiso delle Signore anticipazioni 29 ottobre 2026: Riccardo aiuta il Paradiso, Carla vulnerabile

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 29 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Notando la forte intesa tra il suo fidanzato e Barbara, Irene non ha potuto fare a meno di ingelosirsi, durante i loro discorsi si era già sentita esclusa di recente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 ottobre 2026: Marta fa una richiesta importante alla zia

Durante lo scontro con la Contessa e Guarnieri, Carla si mostrerà vulnerabile, infatti Borghi consiglierà ai suoi figli di starle accanto. Dopo aver ricevuto un suggerimento da parte di Jacopo, Simona si ritroverà di fronte a una scelta importante sul piano professionale e deciderà di confidarsi con Walter in merito a un trauma del passato.

Il Paradiso potrà risolvere il problema con la compagnia delle navi da crociera grazie all’aiuto di Riccardo, Marcello quindi non sarà più costretto a vendere la Caffetteria per pagare il debito. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marta farà un’importante richiesta ad Adelaide, questo stabilirà definitivamente il fatto che tra loro sia finalmente tornato il sereno.