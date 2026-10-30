Javier Martinez protagonista di Blindgate: svelato di cosa si tratta

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Javier Martinez è uno dei gieffini con più seguito usciti dal Grande fratello. Nel mese di ottobre, l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha lasciato l’Italia per un breve viaggio in Spagna con un gruppo di amici. L’uomo ha preso parte alle riprese di Blindgate insieme ad alcuni ex gieffini tra cui Lucia Ilardo, Mattia Fumagalli e Michael Castorino. Un progetto che era stato tenuto segreto fino a poche ore fa quando la sua pagina ha pubblicato un post su Instagram. Nel filmato si vede Javier Martinez insieme ad altre persone mentre visitano alcuni luoghi celebri di Malaga. Nella didascalia, invece, viene svelato nel dettaglio il progetto.

Javier Martinez ha preso parte ad un viaggio di gruppo con destinazione segreta

La pagina di Blindgate ha rivelato su Instagram: “La destinazione era solo la prima sorpresa. Il resto? Persone, esperienze e momenti che nessun itinerario avrebbe potuto raccontare. Questo è il primo assaggio di Blindgate: viaggi di gruppo a destinazione segreta. Quello che vedete è il nostro viaggio pilota a Málaga. Quello che verrà, lo stiamo preparando. 2027. Preparati a non sapere niente”. Javier Martinez avrebbe fatto da “testimonial” al nuovo progetto, dove vengono organizzate esperienze con destinazioni segrete. In queste ore, Mattia Fumagalli che ha partecipato insieme all’uomo ha repostato il video su Instagram con su scritto: “cosa non ho combinato in questo viaggio”. Non ci resta che attendere per saperlo.