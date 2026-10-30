Giulia Salemi prima di The Traitors 2: “Pugnalata alle spalle”, la rivelazione

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Giulia Salemi è tra le influencer più seguite in Italia con oltre 1 milione di seguaci su Instagram. La donna sarà la protagonista della seconda edizione di The Traitors, che uscirà il 6 novembre su Amazon prime video. Per l’arrivo delle nuove puntate, l’influencer ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Superguida Tv. Giulia Salemi ha spiegato che nonostante il programma si basa su strategie e inganni nella vita è sempre stata molto leale sia in amicizia che in amore. La conduttrice di Non lo faccio per moda ha detto: “Non sono una traditrice, non lo sono mai stata. Sono un’amica leale nella vita e sono sempre stata leale in amore, quindi non amo il tradimento. Sono stata pugnalata alle spalle quando ero più piccola, quindi ho imparato a sviluppare una sorta di corazza: sono attenta a proteggermi, ma non ho il coltello in mano”.

Giulia Salemi pronta a mostrare una nuova versione di sé stessa a The traitors 2

Al noto portale, Giulia Salemi ha rivelato per quale motivo ha deciso di prendere parte alla seconda stagione di The traitors 2. L’influencer italopersiana ha ammesso: “Sono una grande fan dei reality e delle dinamiche, e sono solita cascarci sempre in pieno come una polla. Per me la nuova sfida era non mettere in gioco la mia persona, ma far vedere un aspetto inedito di me: Giulia la giocatrice, la ragazza scaltra.” Il pubblico potrà vedere questa nuova versione della donna venerdì 6 novembre su Amazon prime video con le prime puntate del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Giulia Salemi (Fonte: Google)