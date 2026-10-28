Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 ottobre 2026: Barbara e Johnny fanno ingelosire Irene, intanto Marcello…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 28 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale. A Irene non è sfuggita la particolare intesa che c’è tra il suo fidanzato e Barbara e durante le loro conversazioni si è sentita esclusa. Intanto Marta, in preda all’emozione, ha rivelato a Enrico che aspettano un figlio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 ottobre 2026: Marcello non vende più la caffetteria? Matteo fa uno scherzo a Lia

Carla aveva chiesto a Borghi di fare delle indagini su Riccardo ma è stata smascherata, infatti dovrà iniziare a pensare ad una nuova strategia. Intanto Marcello, che ha deciso di vendere la Caffetteria per far fronte al debito del Paradiso, potrebbe essere vicino ad una diversa soluzione.

Irene proverà una fastidiosa sensazione di gelosia mentre Barbara e Johnny decideranno di scrivere insieme una canzone in merito alle proteste degli studenti, i due infatti saranno molto affiatati. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Lia sarà ‘vittima’ di uno scherzo di Matteo che capirà perché vorrebbe un Fedora. Nel frattempo Adelaide, Umberto e i loro familiari saranno impegnati a festeggiare al Circolo non solo il fatto di essersi ritrovati ma anche la dolce attesa di Marta.