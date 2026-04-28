Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 aprile 2026: Adelaide svela una scioccante verità ai Marchesi
Rosa incontra la critica, Adelaide affronta Ettore e Greta. Cosa accadrà oggi 28 aprile 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 28 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Le Veneri prepareranno una sorpresa per Irene e chiederanno a Johnny di aiutarle, lui però non vorrebbe partecipare.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 aprile 2026: Rosa incontra la critica, Adelaide affronta Ettore e Greta
Rosa avrà un incontro con la critica francese Colette Bernard, quest’ultima dopo aver letto i capitoli inediti del suo libro le suggerirà di continuare a coltivare il suo talento. Nel frattempo Ettore penserà di avere ancora qualche speranza con Odile dopo la fine della loro relazione.
Mentre il fratello penserà ad un modo per riconciliarsi con la figlia di Adelaide Greta si è impossessata del testamento di Umberto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la Contessa deciderà di avere un confronto con i fratelli Marchesi per rivelare loro una scioccante verità.