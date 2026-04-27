Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 aprile 2026: Delia piena di dubbi, Odile affronta Ettore

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 27 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Aiutata da Valeria e Fulvio dopo l’esito del concorso ALMAT Caterina riuscirà ad ottenere giustizia dimostrando di essere stata truffata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 aprile 2026: Odile scopre la verità e affronta Ettore

Delia non vedeva l’ora di sposare Botteri ma la proposta di lavoro a Hollywood l’ha mandata totalmente in confusione, Teo potrebbe aiutarla a capire cosa desidera veramente. Nel frattempo le Veneri penseranno a cosa regalare ad Irene e Cesare per il loro matrimonio.

Sarà Johnny a suggerire un regalo molto originale per Irene, intanto Umberto e Adelaide saranno in preda all’ansia e alla preoccupazione dopo essere stati ricattati da Greta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marta deciderà di raccontare tutto a Odile e lei affronterà Ettore.