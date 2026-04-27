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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 aprile 2026: Delia piena di dubbi, Odile affronta Ettore

Odile scopre la verità e affronta Ettore. Cosa accadrà oggi 27 aprile 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte27 Aprile 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 aprile 2026
Delia de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 27 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Aiutata da Valeria e Fulvio dopo l’esito del concorso ALMAT Caterina riuscirà ad ottenere giustizia dimostrando di essere stata truffata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 aprile 2026: Odile scopre la verità e affronta Ettore

Delia non vedeva l’ora di sposare Botteri ma la proposta di lavoro a Hollywood l’ha mandata totalmente in confusione, Teo potrebbe aiutarla a capire cosa desidera veramente. Nel frattempo le Veneri penseranno a cosa regalare ad Irene e Cesare per il loro matrimonio.

Sarà Johnny a suggerire un regalo molto originale per Irene, intanto Umberto e Adelaide saranno in preda all’ansia e alla preoccupazione dopo essere stati ricattati da Greta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marta deciderà di raccontare tutto a Odile e lei affronterà Ettore.

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