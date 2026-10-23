Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 ottobre 2026: Mimmo sorprende Rebecca, Marta si confida con la zia

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 23 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Odile ha fatto una proposta per risolvere il problema con il nuovo tessuto, Riccardo intanto ha rivelato al padre di aver usato il denaro di Carla per pagare i suoi debiti e mettere al sicuro la sua famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 ottobre 2026: Marta svela alla Contessa il motivo dei suoi malori

Per rilanciare il corner di Delia a Matteo verrà in mente un’altra idea oltre alle acconciature. Intanto l’idea di Botteri della tuta chic non convincerà del tutto Roberto, Marcello però gli consiglierà di dare fiducia all’infallibile istinto dello stilista.

Grazie ad un dolce speciale, Mimmo riuscirà a stupire Rebecca. Nel frattempo Adelaide deciderò di investire i suoi soldi per salvare Riccardo dal fallimento e si assicurerà che Umberto sia in grado di gestire la situazione. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Carla avrà molti dubbi a causa della ricerca che Borghi farà sui movimenti bancari dei Guarnieri. Marta ha fatto una scoperta inaspettata e rivelerà alla zia la ragione dei suoi malori.