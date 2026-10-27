Tale e Quale Show, anticipazioni 28 ottobre: imitazioni, classifica e giudici della sesta puntata

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Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti che continua a conquistare il pubblico di Rai 1 tra imitazioni, musica e grandi trasformazioni. La sesta puntata, in onda mercoledì 28 ottobre alle 21.30, si preannuncia particolarmente importante per la classifica generale, ormai sempre più vicina alla fase decisiva della competizione.

Anche questa settimana i concorrenti saranno chiamati a mettersi alla prova con nuove sfide artistiche e interpretazioni molto attese. Tra artisti italiani e internazionali, performance spettacolari e ospiti in giuria, la serata promette emozioni e colpi di scena. Quali imitazioni vedremo nella sesta puntata di Tale e Quale Show? Chi riuscirà a conquistare la giuria e il pubblico da casa? E come cambierà la classifica generale dopo il nuovo appuntamento?

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni della sesta puntata

Le anticipazioni della puntata del 28 ottobre rivelano un cast pronto a cimentarsi con personaggi molto diversi tra loro.

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Elettra Lamborghini, mentre Maddalena Corvaglia porterà sul palco Fiordaliso. Roberta Morise renderà omaggio a Bonnie Tyler, mentre Paola Perego interpreterà Max Pezzali.

Spazio anche a Anna Pettinelli, chiamata a confrontarsi con Gloria Estefan, e a Selma, che dovrà trasformarsi nella leggendaria Dionne Warwick.

Tra gli uomini, Stefano Meloccaro interpreterà Fiorello, Andrea Perroni si calerà nei panni di Amedeo Minghi e Vladimir Randazzo in quelli di Tony Hadley.

Particolarmente attesa l’esibizione di Max Paiella, reduce dalla vittoria della scorsa settimana, che questa volta porterà sul palco Jovanotti.

Halloween protagonista con il duetto di Insinna e Cirilli

Non mancherà uno dei momenti più attesi di ogni puntata di Tale e Quale show, quello dedicato ai celeberrimi “duetti impossibili”.

In occasione dell’imminente Halloween, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli proporranno una performance ispirata al mondo del mistero e dell’horror. I due artisti si trasformeranno infatti in Dracula e Morticia, dando vita a un’esibizione che promette divertimento e sorprese.

Come sempre, il loro spazio rappresenterà uno dei momenti più originali e imprevedibili della serata.

Sergio Friscia e Andrea Delogu giudici speciali

A valutare le esibizioni saranno ancora una volta Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.

Accanto ai tre giudici arriveranno anche due ospiti speciali: Sergio Friscia e Andrea Delogu, chiamati a contribuire alla classifica della serata con le loro valutazioni.

Anche il pubblico avrà un ruolo importante. Attraverso i profili social ufficiali del programma sarà infatti possibile votare le performance preferite. I tre concorrenti più votati riceveranno punti bonus che potrebbero risultare decisivi per la classifica finale della puntata.

Con la gara che entra sempre più nel vivo, ogni esibizione potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al titolo di Campione di Tale e Quale Show 16, rendendo la puntata del 28 ottobre uno degli appuntamenti più importanti della stagione.