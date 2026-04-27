GF Vip, Antonella Elia su Valeria Marini svela: “Tra noi ci sono state tante cose non belle”

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Si sa da parecchio tempo che i rapporti tra Antonella Elia e Valeria Marini non sono affatto buoni, tanti sono stati gli scontri tra loro in passato e di sicuro non perderanno occasione per discutere al Grande Fratello Vip.

La gieffina ha proprio cambiato espressione quando ha visto entrare la nota showgirl nella casa più spiata dagli italiani, è stato chiaro a tutti che non fosse assolutamente felice. Le due qualche anno fa hanno già condiviso questa esperienza e nemmeno quella volta le cose sono andate bene tra loro.

Antonella Elia contro Valeria Marini al Grande Fratello Vip: cosa ha raccontato agli altri concorrenti

Nelle scorse ore la gieffina durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni su Valeria Marini. Tra le varie cose ha fatto sapere che ci sono state tante cose non belle tra loro, non solo al Grande Fratello Vip 4, a detta sua gliene ha combinate tante. Ha poi aggiunto: “Alcune cose sono successe di recente, una cosa grave c’è stata anche poco prima di entrare qui dentro. Su di me ha detto di tutto, anche che odio le donne”.

Antonella Elia ha poi detto che per raccontare tutte le volte che si sono scontrate ci vorrebbe tantissimo tempo. La showgirl si è lasciata poi sfuggire alcuni attacchi dicendo che Valeria Marini le fa antipatia, i suoi comportamenti non li approva affatto e pensa che sia ipocrita e falsa. A detta sua la showgirl ha il mito di se stessa, non dà valore agli altri perché considera tutti come polvere ai suoi piedi.