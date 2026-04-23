Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 aprile 2026: Matteo vuole parlare con Odile, Umberto decide di…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 23 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Uscito dal carcere Matteo cercherà di parlare con Odile a tutti i costi perché vuole rivelarle ciò che ha scoperto sul suo futuro marito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 aprile 2026: Mimmo vuole aiutare Agata, Umberto prende una decisione

La figlia di Adelaide al momento è molto delusa da Portelli, infatti ha sollevato un muro tra di loro e non è chiaro se lui riuscirà ad avere un confronto con lei. Mimmo è certo che Agata abbia un notevole talento e non vuole che lei lo sprechi. Cosa farà? Deciderà di inviare un telegramma a Firenze con la speranza che la fidanzata ottenga un’altra occasione.

Nel frattempo Umberto prenderà una decisione molto importante, quale? Racconterà ai fratelli Marchesi la verità sul loro padre. Guarnieri detterà però le sue condizioni per mettere fine alla loro vendetta, Greta però avrà ancora in serbo qualcosa.