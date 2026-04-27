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Schiavone: “A Siponto si lavora ogni giorno”

Nelle pinete si lavora senza sosta grazie al personale ARIF, frutto di una convenzione voluta e costruita dal Comune di Manfredonia. Un accordo concreto, non annunci: uomini, mezzi e risultati già visibili.

Oggi c’è un’organizzazione vera: più squadre operative contemporaneamente, tecnologie moderne come i robot che tagliano e triturano, interventi continui e programmati. È così che vogliamo cambiare passo, è così che si restituisce dignità a un luogo troppo spesso trascurato.

La convenzione triennale non si limita alla manutenzione ordinaria. Parliamo di sfalcio, potature, ma anche di scelte nette: abbattimento degli alberi pericolosi e nuova piantumazione di circa 90 nuovi alberi per ridare futuro e sicurezza alle nostre pinete.

Siponto è e resta un gioiello da preservare. Per questo stiamo concentrando qui gran parte dei nostri sforzi.

Certo, il lavoro non è finito. Serve una riqualificazione complessiva: strade, marciapiedi, muretti, aiuole, fontane. Ma la differenza è chiara: oggi si interviene, non si rinvia.

Andiamo avanti, con determinazione, per farci trovare pronti all’appuntamento con la stagione estiva. Questo territorio cresce solo se tutti insieme lo rispettiamo e tuteliamo.

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia