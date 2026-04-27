Tina Cipollari, il figlio confessa: “Non ho sofferto la separazione dei miei”, lei si commuove

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Ieri uno dei tre figli Tina Cipollari, Francesco Nalli, è approdato a Verissimo insieme alla storica opinionista di Uomini e Donne, dove si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni.

Il ragazzo ha parlato del suo speciale rapporto con la madre, ha anche rivelato cosa ha provato quando ha scoperto che i suoi genitori avevano deciso di separarsi. A Silvia Toffanin ha raccontato che Tina Cipollari e Chicco Nalli li convocarono per fare loro il discorso sulla rottura, all’inizio i suoi fratelli ci rimasero male.

Francesco Nalli non ha sofferto per la separazione dei genitori: le sue parole emozionano Tina Cipollari

A differenza dei suoi fratello lui non ha sofferto per la separazione perché si è sentito rassicurato dalla loro promessa, cioè che non sarebbe cambiato nulla tra loro. In merito al rapporto con il padre ha fatto sapere che lui è molto affettivo, infatti si abbracciano tanto. A Verissimo ha poi rivelato che il suo sogno è quello di diventare un attore.

Francesco Nalli ha poi letto una lettera alla madre per ringraziarla di averli messi sempre al primi posto. Si rende conto che non è facile essere mamma ma lei riesce sempre a dargli il meglio di sé guidandoli e sostenendoli sempre. Ha poi aggiunto: “Se oggi sono quello che sono è anche grazie a te. Ti voglio bene più di quanto io riesca a dire”, parole che hanno fatto commuovere non poco Tina Cipollari.