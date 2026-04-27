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A Zapponeta l’omaggio all’aps Ugo Ragusa e al crs Mauro Fatone

Redazione27 Aprile 2026
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A Zapponeta l’omaggio all’aps Ugo Ragusa e al crs Mauro Fatone

A 15 anni dal tragico evento, l’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, renderà omaggio all’aps Ugo Ragusa e al crs Mauro Fatone, che persero la vita nel 2011, mentre erano in servizio, in un tragico incidente stradale.

La cerimonia si terrà martedì 28 aprile.

Qui il programma dettagliata dell’evento

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Redazione27 Aprile 2026