Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 ottobre 2026: torna il sereno tra Marta e Adelaide, Roberto confessa…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 22 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marta leggerà la lettera di Adelaide e questo la aiuterà a lasciarsi ogni dissapore alle spalle, infatti il loro rapporto tornerà ad essere sereno. La nipote della Contessa, improvvisamente, inizierà ad avvertire dei malori strani.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 ottobre 2026: Cesare si confida con Elisa, Roberto fa una confessione a Guarnieri

Cesare parlerà del suo rapporto con la sorella Chiara con Elisa, alla quale confiderà le sue preoccupazioni. Intanto Botteri presenterà un’idea molto versatile e semplice a Roberto in vista della nuova collezione che dovrà sfidare la Galleria Milano Moda.

Nel frattempo Odile farà una proposta pensata per risolvere il problema riscontrato con la lavorazione del rayon. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Diana origlierà la conversazione tra Carla e Marco Borghi. La ragazza scoprirà il loro piano per conoscere ogni cosa della famiglia Sant’Erasmo-Guarnieri. Intanto Riccardo farà una confessione al padre, i soldi che Carla gli ha dato li ha usati per pagare i debiti che aveva a Parigi.