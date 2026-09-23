Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 settembre 2026: Odile fa una richiesta a Jacopo, Elisa in ansia

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 23 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Riccardo sta provando a riunire la sua famiglia dopo quello che è successo di recente, ha anche organizzato una cena tra Marta e Adelaide con la speranza di farle riavvicinare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 settembre 2026: Carla fa una proposta a Umberto, Elisa è preoccupata

In vista della sfilata, dopo aver visto l’abito realizzato da Jacopo, Odile gli chiederà di fare un passo indietro perché la sua idea non è riuscita a convincerla. Intanto Carla, in occasione dell’importante evento, farà una proposta ad Umberto con l’obiettivo di rilanciare la Galleria Milano Moda.

Delia e Botteri non hanno ancora trovato una soluzione in merito al problema di omonimia che sta mettendo a rischio le loro nozze, i due infatti non sono riusciti fino ad ora a trovare l’altra Delia. Ad Elisa non sfuggirà il fatto che Costanza ha fatto breccia nel cuore di Walter, però ha paura che il loro segreto non resti tale. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la vicinanza di Matteo farà ritrovare un po’ di serenità ad Odile in un periodo molto delicato per lei.