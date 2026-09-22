Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 settembre 2026: l’idea di Jacopo non convince Odile

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 22 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marcello si è scusato con Costanza ma questo non è bastato a farle cambiare idea, la ragazza infatti ha deciso di lasciare il Paradiso e Walter le ha chiesto di uscire insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 settembre 2026: Marta e Adelaide a cena insieme, l’idea di Roberto funzionerà?

Roberto ha chiesto a Cesare di invitare alla sfilata per la Camera della Moda Italiana anche Carla Fracci, anche se non sarà facile ottenere una risposta positiva da parte sua. Intanto verrà coinvolta anche Simona nell’evento a cui il Paradiso parteciperà, lei è una grande appassionata dell’étoile.

Manca ormai poco alla sfilata e alla Galleria Milano Moda si dedicheranno agli ultimi preparativi prima dell’evento. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Jacopo non riuscirà a soddisfare Odile. Infatti, quando lo stilista le presenterà la sua creativa idea lei non sarà affatto convinta. Intanto Riccardo organizzerà una cena per Adelaide e Marta con la speranza che le due possano ritrovarsi dopo le ultime vicende.