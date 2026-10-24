Javier Martinez e quel simpatico siparietto social con la cognata: cos’è accaduto

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Javier Martinez è tra i personaggi usciti dal Grande fratello che hanno avuto più seguito. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy è reduce da una settimana ricca di impegni di lavoro. L’uomo ha infatti tappa in Spagna in compagnia di alcuni ex gieffini tra cui Michael Castorino, Lucia Ilardo e Mattia Fumagalli per registrare un nuovo format. Il compagno di Helena Prestes ha raggiunto Malaga dove ha avuto modo di vederei alcuni luoghi caratteristici come mostrato sui social. Da poche ore, Javier Martinez ha fatto ritorno in Italia. L’uomo si è ricongiunto con la compagna e la sua cognata Mariana per passare una serata all’insegna del divertimento insieme ad Amanda Lecciso ed alcuni amici

Javier Martinez, shopping a Milano con la cognata Mariana

Nelle score ore, Javier Martinez è stato protagonista di un simpatico siparietto social insieme alla cognata Mariana. Proprio quest’ultima ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede insieme all’uomo mentre fanno shopping in un negozio di Milano. In questa circostanza si sente la sorella di Helena Prestes dichiarare: “Guardate la mia compagnia oggi per fare shopping. Oh Javi ma tu sei bravo a dare opinioni? Se niente ti andrà bene potrai diventare personal shopping”. Insomma, la donna ha elogiato le qualità dell’ex gieffino, aprendogli gli porte ad un futuro nella moda.