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Maltempo, rinviato l’evento La Piazza che unisce a Manfredonia
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
A causa delle previsioni meteo avverse, l’evento LA PIAZZA CHE UNISCE, previsto per oggi, sabato 24 ottobre, è stato riviato.
Una decisione presa con dispiacere, ma con senso di responsabilità, per tutelare la sicurezza di tutti e permettere di vivere questa iniziativa nel migliore dei modi.
La nuova data sarà comunicata al più presto attraverso i canali ufficiali di Manfredonia Autismo APS.
Vi ringraziamo di cuore per la comprensione, per l’affetto e per la vicinanza che state dimostrando a questa iniziativa.
Ci vediamo presto, più uniti di prima!
Rosanna Olivieri
Presidente Manfredonia AUTISMO APS