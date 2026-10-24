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Maltempo, rinviato l’evento La Piazza che unisce a Manfredonia

Redazione24 Ottobre 2026
Foto Antonio Troiano
Foto Antonio Troiano
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE

A causa delle previsioni meteo avverse, l’evento LA PIAZZA CHE UNISCE, previsto per oggi, sabato 24 ottobre, è stato riviato.

Una decisione presa con dispiacere, ma con senso di responsabilità, per tutelare la sicurezza di tutti e permettere di vivere questa iniziativa nel migliore dei modi.

La nuova data sarà comunicata al più presto attraverso i canali ufficiali di Manfredonia Autismo APS.

Vi ringraziamo di cuore per la comprensione, per l’affetto e per la vicinanza che state dimostrando a questa iniziativa.

Ci vediamo presto, più uniti di prima!

Rosanna Olivieri

Presidente Manfredonia AUTISMO APS

Redazione24 Ottobre 2026