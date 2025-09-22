Il Paradiso delle signore anticipazioni 22 settembre 2025: Enrico preoccupato, Adelaide e Marcello…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 22 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Caterina affronterà il suo primo giorno al Paradiso come nuova venere, intanto Delia e Botteri scopriranno che Ettore è il nuovo direttore creativo della Galleria Milano Moda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 settembre 2025: amara sorpresa in vista per Adelaide e Marcello?

Notando il grande successo ottenuto da Rosa con la presentazione del suo libro Roberto penserà ad una nuova iniziativa. Quale? La lettura al Paradiso di libri scritti da contemporanee autrici. Intanto, la continua invadenza dei coniugi Gallo inizierà ad infastidire Elvira e Salvo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Enrico sarà molto preoccupato per il dolore alla mano, però non ne farà parola con nessuno. Adelaide invece si dedicherà con grande entusiasmo ai preparativi del matrimonio. La contessa e Marcello non immaginano però che qualcuno sta tramando alle loro spalle per rovinare la loro storia d’amore.