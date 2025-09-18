Il Paradiso delle signore anticipazioni 18 settembre 2025: Rosa ha preso una decisione, Ettore misterioso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 18 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Le veneri sono apparse entusiaste dalla notizie delle nozze tra Marcello e Adelaide. Anche Rosa ha augurato all’amico di essere felice con la sua amata, per via della novità però è apparsa pensierosa. Confidandosi con Elvira la ragazza dirà di aver preso una decisione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 settembre 2025: Ettore fa una misteriosa chiamata

Al Paradiso tutti aspettano con ansia la presentazione del romanzo di Rosa, intanto le varie assenze di Elvira inizieranno a diventare un problema. Irene su suggerimento di Agata deciderà di chiamare Caterina con l’aiuto di suo padre.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che grazie al loro impegno sul lavoro Mimmo e Agata verranno premiati, lui però non sembrerà molto contento. Intanto, Ettore farà una misteriosa chiamata, a chi telefonerà?