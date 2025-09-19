Il Paradiso delle signore anticipazioni 19 settembre 2025: Landi fa una proposta a Rosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 19 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? In seguito ad una discussione tra Elvira e Luisa ci sarà un riavvicinamento che farà tornare il sereno a casa Amato. Il piccolo Andrea, però, continuerà ad avere la tosse.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 settembre 2025: Rosa deve prendere un’importante decisione

Alla presentazione del romanzo di Rosa al Paradiso assisterà anche Tancredi, quest’ultimo nei confronti della Galleria Milano Moda ha compiuto un inaspettato gesto ma non è noto cosa abbia fatto.

Intanto Irene riuscirà a convincere Caterina ad accettare il lavoro di venere al Paradiso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che dopo il grande successo ottenuto da Rosa con il suo libro Landi proverà a coinvolgerla in un nuovo progetto. Cosa deciderà di fare lei?