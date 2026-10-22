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“CORNUTI E CONTENTI” ARRIVA A FOGGIA MARCO TRAVAGLIO IN TOUR



Marco Travaglio porta in scena CORNUTI E CONTENTI

Sarà il palcoscenico del Teatro del Fuoco di Foggia a ospitare, mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 21.00, una delle tappe più attese del nuovo tour di Marco Travaglio.

Il giornalista e scrittore torna in scena con il suo monologo teatrale «CORNUTI E CONTENTI – Ma non sarà anche colpa nostra?»: un viaggio ironico, lucido e spietato che accende i riflettori non solo sui palazzi del potere, ma anche su di noi spettatori e cittadini.

“Dopo aver denunciato tante volte la mala-politica e la mala-informazione, penso che sia venuto il momento di guardarci allo specchio e cercare le nostre magagne.

Perché milioni di italiani votano sempre per chi poi li tradisce, o addirittura li ha già traditi e si propone di rifarlo? Perché milioni di persone premiano, dalla carta stampata ai social, dalla televisione alla radio, quei media e quei programmi che sfornano sistematicamente bufale e bugie? Se veniamo continuamente truﬀati da politici pessimi e/o incapaci è anche perché li votiamo anziché lasciarli senza un seggio e costringerli ad andare a lavorare: come se godessimo ad aﬃdare la soluzione dei nostri problemi a chi ne è la causa.

Se veniamo continuamente disinformati e manipolati è perché non ci ribelliamo a chi prende in giro, lasciando certi giornali in edicola, certi siti e certi social senza like, certi programmi in tv e in radio senza audience.

Finché avranno successo, continueranno a truﬀarci. Anche su questioni drammatiche, come la guerra mondiale in cui ci stanno trascinando e la fine dell’indipendenza della magistratura e come l’astensione, che molti italiani scambiano per un’estrema forma di ribellione al Sistema, mentre ne è l’assicurazione sulla vita (ad astenersi sono gli elettori liberi e dunque incazzati che potrebbero cambiare tutto, mentre i voti di scambio e di abitudine continuano ad arrivare, per la gioia di chi non vuole cambiare nulla)”. Marco Travaglio

Nel nuovo spettacolo, sempre col linguaggio satirico che fa sorridere amaramente anche delle cose più serie e tragiche, gli spettatori avranno un manuale di autodifesa per provare a invertire la rotta dal basso.

E per smetterla di essere un popolo di ‘cornuti contenti’.