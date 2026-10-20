Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 ottobre 2026: Ciro prende una decisione, Riccardo e Diana complici

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 20 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Ciro ha scoperto che Mimmo gli ha tenuto nascosto il fatto che Agata gli abbia mandato una lettera e si è infuriato. Marta e Adelaide hanno provato a convincere Riccardo a tentare di riavvicinarsi alla moglie, lui però è apparso stanco dei loro consigli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 ottobre 2026: Odile e Botteri si chiariscono, Carla indaga su Riccardo

Dopo aver letto la lettera della figlia Ciro è andato su tutte le furie e finirà per prendere un’impulsiva decisione. Lia continuerà a cercare suo padre e spera di poterlo rivedere il prima possibile, intanto Matteo le ripeterà che farà di tutto per aiutarla.

Ci sarà un chiarimento tra Botteri e Odile in merito alla scelta del prêt à porter, i Corsi invece cercheranno di assicurarsi che la Contessina riesca a separare la sua sfera professionale da quella affettiva. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che le Veneri aiuteranno Delia a rianimare il corner, specie dopo che ha perso dei clienti durante il suo viaggio di nozze. Nel frattempo assisteremo a un’inaspettata complicità tra Riccardo e Diana, Carla intanto farà svolgere delle indagini sul figlio di Guarnieri.