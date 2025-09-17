Il Paradiso delle signore anticipazioni 17 settembre 2025: incontro inaspettato per Rosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 17 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Marcello, che ha da poco chiesto alla contessa di sposarlo, farà un’importante richiesta a Matteo e Salvatore. Nel frattempo le veneri si lasceranno non poco incuriosire dal libro scritto da Rosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 settembre 2025: Elvira e Salvo si concedono una serata per loro

Altri colpi di scena cattureranno l’attenzione dei telespettatori. Elvira e Salvo dopo essersi preoccupati molto per il figlio decideranno di concedersi una serata solo per loro, per rilassarsi e divertirsi.

I due potranno concedersi la serata libera grazie a Rosa. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che a casa degli amici, mentre farà da baby sitter, l’ex Venere farà un inaspettato incontro.