Il Paradiso delle signore anticipazioni 17 settembre 2025: incontro inaspettato per Rosa

Elvira e Salvo si concedono una serata per loro, Rosa fa un incontro inaspettato. Cosa succederà oggi, 17 settembre 2025.

Sara Fonte17 Settembre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 settembre 2025
Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 17 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Marcello, che ha da poco chiesto alla contessa di sposarlo, farà un’importante richiesta a Matteo e Salvatore. Nel frattempo le veneri si lasceranno non poco incuriosire dal libro scritto da Rosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 settembre 2025: Elvira e Salvo si concedono una serata per loro

Altri colpi di scena cattureranno l’attenzione dei telespettatori. Elvira e Salvo dopo essersi preoccupati molto per il figlio decideranno di concedersi una serata solo per loro, per rilassarsi e divertirsi.

I due potranno concedersi la serata libera grazie a Rosa. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che a casa degli amici, mentre farà da baby sitter, l’ex Venere farà un inaspettato incontro.

