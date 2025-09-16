Il Paradiso delle signore anticipazioni 16 settembre 2025: scatta il bacio tra Odile e…
Umberto trova un nuovo stilista per GMM, è lo stesso uomo che... Cosa succederà oggi, 16 settembre 2025.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 16 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Odile al Circolo incontrerà un misterioso uomo e tra loro scatterà un bacio.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 settembre 2025: Umberto trova un nuovo stilista per GMM
Delia apparirà elettrizzata dopo quello che è successo ma non potrà fare a meno di pensare al gesto che Marina ha fatto durante la sfilata nei confronti di Matteo. Anche Delia conoscerà l’uomo sconosciuto e Gianlorenzo apparirà preoccupato dalla situazione.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Umberto troverà un nuovo stilista per la Galleria Milano Moda, Ettore Marchesi. Chi è l’uomo? Si tratta dello stesso uomo che ha baciato Odile.