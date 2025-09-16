Il Paradiso delle signore anticipazioni 16 settembre 2025: scatta il bacio tra Odile e…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 16 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Odile al Circolo incontrerà un misterioso uomo e tra loro scatterà un bacio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 settembre 2025: Umberto trova un nuovo stilista per GMM

Delia apparirà elettrizzata dopo quello che è successo ma non potrà fare a meno di pensare al gesto che Marina ha fatto durante la sfilata nei confronti di Matteo. Anche Delia conoscerà l’uomo sconosciuto e Gianlorenzo apparirà preoccupato dalla situazione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Umberto troverà un nuovo stilista per la Galleria Milano Moda, Ettore Marchesi. Chi è l’uomo? Si tratta dello stesso uomo che ha baciato Odile.