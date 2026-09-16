Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 settembre 2026: Elisa e Walter hanno un segreto, lei teme…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 16 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? C’è ancora molta tensione a villa Guarnieri e Anita per errore ha assistito ad una discussione tra Adelaide e Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 settembre 2026: Walter fa colpo sulle Veneri, spensieratezza tra Carla e Guarnieri

Il fatto che Walter sia stato assunto come aiuto magazziniere al Paradiso farà preoccupare Elisa perché teme che questa situazione potrebbe far saltare fuori ciò che stanno nascondendo. Le Veneri invece saranno felici dell’arrivo del ragazzo e non riusciranno a nascondere l’attrazione che provano per lui.

Intanto Irene vincerà una scommessa fatta con le sue amiche e la serata diventerà alquanto particolare. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Anita si preparerà a partecipare al Circolo al torneo di scacchi, anche Mimmo sarà l’ ma come cuoco. Nel frattempo Umberto e Carla si concederanno un momento fatto di spensieratezza.