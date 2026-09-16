Racconto di una notte, cambio programmazione: doppia puntata in prima serata

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Importante cambio di programmazione per Racconto di una notte. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime puntate, la soap torna protagonista con un doppio appuntamento ravvicinato. Un’ottima notizia per i fan dello sceneggiato.

La serie andrà in onda domenica 20 settembre e, a sorpresa, anche giovedì 24 settembre, sempre in prima serata. Una scelta che sembra essere legata proprio al buon riscontro del pubblico. La rete, infatti, avrebbe deciso di puntare ancora sulla soap ambientata in Turchia, concedendole un secondo appuntamento a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

La serata di giovedì 24 settembre sarà particolarmente interessante anche per la sfida degli ascolti. Su Rai 1, infatti, andrà in onda in prima visione televisiva “Follemente”. Sarà quindi un confronto diretto tra due proposte molto diverse, e bisognerà aspettare i dati Auditel per capire quale riuscirà a conquistare il pubblico.

Per Racconto di una notte, comunque, il raddoppio rappresenta un segnale decisamente positivo: la soap in termini di dati auditel continua a convincere e la rete ammiraglia Mediaset che sembra voler sfruttare al massimo questo momento particolarmente favorevole.